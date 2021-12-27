Дефицит привел к снижению импорта на 40% и ограничил способность правительства обеспечивать кубинцев продуктами питания, лекарствами, потребительскими товарами и ресурсами для промышленности и сельского хозяйства.
Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат большие выплаты — из-за предстоящих новогодних праздников им перечислят деньги за январь 2022 года, рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в беседе с агентством «Прайм».