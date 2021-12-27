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Аналитик Шульгин: кубинское песо и турецкая лира являются валютами-аутсайдерами 2021 года

В течение почти 30 лет на Кубе было 2 валюты: песо и конвертируемое песо.
ПРАЙМ
Дефицит привел к снижению импорта на 40% и ограничил способность правительства обеспечивать кубинцев продуктами питания, лекарствами, потребительскими товарами и ресурсами для промышленности и сельского хозяйства.
ПРАЙМ
Ливийский динар подешевел к доллару за год на 71%.
Газета.Ru
Турецкая лира обесценилась к доллару в 2021 году на 49%, рассказывает "Прайм" Шульгин.
ПРАЙМ

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Финансист Шульгин включил турецкую лиру и ливийский динар в топ худших валют 2021 года
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Аналитик Шульгин: кубинское песо, ливийский динар и турецкая лира —аутсайдеры 2021 года
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