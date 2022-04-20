Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина с начала специальной военной операции России получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе.
Для повышения эффективности камеральных проверок Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в территориальные органы письмо, в котором перечислила основные признаки, указывающие на использование компаниями незаконной схемы оптимизации налоговой нагрузки с использованием самозанятых (плательщиков налога на профессиональный доход, НПД).
Операция по освобождению Одессы должна стать следующим этапом специальной военной операции по демилитаризации Украины после освобождения Донбасса, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" экс-главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.
Собеседник агентства добавил, что "наши успехи в отношениях с Китаем будут зависеть от готовности пересмотреть собственные подходы к диалогу, проявлять уважение и быть более терпеливыми и внимательными к китайским партнерам, не допускать высокомерия и пренебрежения местной спецификой ведения переговоров".