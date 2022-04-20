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Аналитик Шульгин назвал гонконгский доллар одним из эквивалентов валюты США

Причина стабильности на рынках Азии в большей степени кроется в гонконгском долларе (HKD), считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.
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Гонконг является крупным торговым центром, поэтому стабильность гонконгского доллара (HKD) считается важным элементом монетарной политики.
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Диапазон, в котором система допускает колебания, достаточно узкий: 0,10 HKD или 1,28%.
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В результате, гонконгский доллар практически стал эквивалентом доллару США.
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