Будьте в Плюсе

Аналитик Шульгин перечислил влияющие на курс рубля факторы

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.
RT на русском
Оценить динамику экспорта можно с помощью колебания цен на энергоресурсы - газ и нефть - с учетом вводимых антироссийские санкций.
РЕН ТВ
Финансовые власти своими вербальными интервенциями настойчиво рекомендуют уходить от доллара и евро в пользу дружественных валют.
ПРАЙМ
Не будем удивлены, если к концу года юань/рубль по объемам на споте превзойдет евро/рубль.
ПРАЙМ

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Аналитик Шульгин рассказал, что надо прогнозировать курс рубля с учетом торгового баланса
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