«Что произошло сейчас — это то, что в силу известных событий многие иностранные компании, я бы даже сказал, все крупнейшие производители картофеля фри, отказались поставлять эту продукцию в Россию», — объяснил Пароев.
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил СМИ, что знает, как решить конфликт на Украине и собирается обсудить это с Владимиром Зеленским, намекнув на капитуляцию Аргентины в конфликте с Великобританией вокруг Фолклендских островов.
Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».