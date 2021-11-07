Будьте в Плюсе

Аналитик Шульгин призвал россиян хранить сбережения в долларах и швейцарских франках

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что многие люди задумываются о том, как сохранить и увеличить имеющиеся сбережения.
Lenta.ru
В отличие от консервативного портфеля, включающего рубль, доллар и евро, эффективный задействует и другую валюту — потенциально более доходную на определенном отрезке времени.
РИА Новости
Доли валют EM могут распределиться так: рубль — 30%, корейская вона — 10%, тайский бат — 10%, подытожил Шульгин.
ПРАЙМ
Рубль стал лидером в группе по росту к доллару, и, как отметил Шульгин, по мнению специалистов, в ближайшие месяцы продолжит извлекать пользу из конъюнктуры рынка энергоносителей.
Российская газета

Подробнее о событии

Аналитик Шульгин призвал хранить сбережения в рублях и долларах
ФАН19:33
Эксперт Шульгин: хранить сбережения лучше в долларах, рублях и швейцарских франках
ПРАЙМ19:03
Самое цитируемое
Аналитик назвал валюты, подходящие сейчас для сбережений
Life.ru21:50
Аналитик Шульгин призвал россиян хранить сбережения в долларах и швейцарских франках
Lenta.ru20:39
Аналитик Михаил Шульгин: для хранения сбережений подойдут канадский доллар и швейцарский франк
Телеканал 360°19:37
Россиянам назвали способ сберечь и приумножить свои накопления
Общественная служба новостей02:22
Аналитик Шульгин посоветовал хранить сбережения в долларах и швейцарских франках
РИА Новости19:18

Интересное

Перевозчик назвал севший в 2019 году в кукурузном поле А321 никому не нужным

Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший на кукурузном поле недалеко от Жуковского, в 2019 году, до сих пор не утилизирован, сообщил РБК основной совладелец и генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
Коммерсантъ03:25

В Саратовской области женщина-фермер на внедорожнике насмерть сбила 12-летнего мальчика

Следователи в Ершовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, которого в поле сбил внедорожник под управлением женщины-фермера, сообщило региональное управление СК России.
РИА Новостивчера в 14:30

Дочь Пескова согласилась с позицией Кадырова в споре с Симоньян о кавказцах

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поддержала главу Чечни Рамзана Кадырова, который раскритиковал главреда RT Маргариту Симоньян за хайп "на кавказцах".
Газета.Ru02:53

Тимошенко заявила, что Украина упустила возможность купить газ по низкой цене

Власти Украины упустили возможность приобрести и закачать летом в подземные хранилища страны (ПХГ) природный газ по более низким ценам, что помогло бы избежать кризиса в энергетическом секторе.
ТАСС02:59

В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный ПЦР-тест при COVID-19 сроком болезни

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
РИА Новости02:25

Среди напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве оказался иностранец

Заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУМВД России по Москве Алексей Ломанчук сообщил, что среди задержанных за нападение на мужчину с сыном трое являются гражданами России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, а один - уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения.
Московский Комсомолецвчера в 06:36