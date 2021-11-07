Самолет «Уральских авиалиний», экстренно севший на кукурузном поле недалеко от Жуковского, в 2019 году, до сих пор не утилизирован, сообщил РБК основной совладелец и генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
Следователи в Ершовском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 12-летнего мальчика, которого в поле сбил внедорожник под управлением женщины-фермера, сообщило региональное управление СК России.
Заместитель начальника УВД по ТиНАО ГУМВД России по Москве Алексей Ломанчук сообщил, что среди задержанных за нападение на мужчину с сыном трое являются гражданами России 2000, 2002 и 2003 годов рождения, а один - уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения.