Если государство рассчитывает на импорт энергоносителей, то ситуация становится езе хуже. В частности, Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине. Кроме того, он спрогнозировал кризис и в экономиках Южной Европы.

Вечерняя Москва Вечерняя Москва ПолитРоссия Газета.Ru Рамблер Царьград Комсомольская правда ФАН Известия Life.ru