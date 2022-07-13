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Аналитик Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине

Если государство рассчитывает на импорт энергоносителей, то ситуация становится езе хуже. В частности, Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине. Кроме того, он спрогнозировал кризис и в экономиках Южной Европы.В источнике

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Аналитик Шураков: дефолт может случиться в Пакистане и Аргентине, но рискует и Южная Европа
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Аналитик Шураков: дефолт может случиться в Пакистане и Аргентине, но рискует и Южная Европа
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