Будьте в Плюсе

Аналитик Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине

Дефолт грозит Пакистану, Аргентине и Южной Европе.
Известия
Ведущий аналитик управления анализа долгового рынка "Открытие инвестиции" Александр Шураков спрогнозировал, что под ударом дефолта в ближайшее время могут оказаться сразу четыре страны — Шри-Ланка, Пакистан, Ливан и Украина.
Life.ru
Если страна полагается на импорт энергоносителей, ситуация еще сильнее ухудшается.
РИА Новости
Характерный пример — Шри-Ланка, уже объявившая о дефолте по внешнему долгу в апреле.
РИА Новости

Подробнее о событии

Аналитик Шураков: дефолт может случиться в Пакистане и Аргентине, но рискует и Южная Европа
Известия22:13
Аналитик Шураков: дефолт может случиться в Пакистане и Аргентине, но рискует и Южная Европа
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Аналитик Шураков: дефолт может случиться в Пакистане, Аргентине, Ливане и на Украине
Online47.ru18:22
Аналитик Шураков считает, что дефолт может произойти в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине
Комсомольская правда19:04
Аналитик Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине
Lenta.ru18:45
Эксперт Шураков назвал страны, в которых внезапно может начаться дефолт
Life.ru20:19
Эксперт Шураков: дефолт может произойти в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине
РИА Новости18:15

Интересное

МИД КНР показал разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь описал мемом разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ.
Lenta.ru03:09

Обозреватель The Hill Лингельбах заявил, что после спецоперации у Путина есть три пути

Профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах написал для газеты The Hill материал, где обозначил три пути для российского президента Владимира Путина.
Газета.Ru22:54

Представитель ДНР Безсонов заявил об оперативном контроле Северска силами ВС РФ и ЛНР

Народная милиция ДНР и российские военные вошли в город Северск и установили над ним оперативный контроль.
Lenta.ru02:19

Силы ЛНР добыли в качестве трофея американскую гаубицу М777

«Подразделениями НМ ЛНР в ходе боевых действий добыта в качестве трофея первая артиллерийская установка М777», — говорится в телеграм-канале ведомства.
REGNUM03:07

Командир украинского нацбата рассказал, что его сослуживец убил пленного

Пленный командир украинской диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал РИА Новости, что один из боевиков вооружённого формирования убил пленного, к которому остальные «относились нормально».
RT на русском01:31

Командир украинского нацбата «Медведи SS» Кравцов заявил, что Россия Украине не по зубам

Россия не по зубам Украине как противник на поле боя даже при иностранном финансировании и поставках западного вооружения, заявил пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов.
RT на русском01:37

Глава Казахстана Токаев поручил создать условия для ушедших из России западных компаний

По словам президента, в мире обостряется борьба за инвестиционный капитал, при этом почти каждая вторая из 1,4 тысячи зарубежных компаний, что работали в России, ушли с рынка или приостановили деятельность.
Lenta.ru03:05

Минпромторг возобновит программы льготного автокредитования и лизинга с 14 июля

Минпромторг с 14 июля возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом в четверг сообщает пресс-служба министерства.
Известия02:19

МО: на подконтрольных России территориях Украины восстановлена централизованная власть

"Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", - говорится в сообщении.
Газета.Ru03:07

Экс-дипломат Ищенко заявил о готовности Зеленского разрешить ввод войск Польши на Украину

Бывший дипломат Ростислав Ищенко рассказал, на каких условиях президент Украины Владимир Зеленский даст гражданам Польши особый статус на Украине.
Lenta.ru00:05