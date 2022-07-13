Ведущий аналитик управления анализа долгового рынка "Открытие инвестиции" Александр Шураков спрогнозировал, что под ударом дефолта в ближайшее время могут оказаться сразу четыре страны — Шри-Ланка, Пакистан, Ливан и Украина.
Пленный командир украинской диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS» Александр Кравцов рассказал РИА Новости, что один из боевиков вооружённого формирования убил пленного, к которому остальные «относились нормально».
По словам президента, в мире обостряется борьба за инвестиционный капитал, при этом почти каждая вторая из 1,4 тысячи зарубежных компаний, что работали в России, ушли с рынка или приостановили деятельность.
"Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", - говорится в сообщении.