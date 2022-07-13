Ведущий аналитик управления анализа долгового рынка "Открытие инвестиции" Александр Шураков спрогнозировал, что под ударом дефолта в ближайшее время могут оказаться сразу четыре страны — Шри-Ланка, Пакистан, Ливан и Украина.