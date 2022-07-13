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Аналитик Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине

Ведущий аналитик управления анализа долгового рынка "Открытие инвестиции" Александр Шураков спрогнозировал, что под ударом дефолта в ближайшее время могут оказаться сразу четыре страны — Шри-Ланка, Пакистан, Ливан и Украина.
Life.ru
На сегодняшний день валютные резервы Пакистана составляют менее $10 млрд, что покрывает только 45-дневный импорт.
ПРАЙМ
Характерный пример — Шри-Ланка, уже объявившая о дефолте по внешнему долгу в апреле.
РИА Новости
Долларовый долг страны — $6,4 млрд, в текущем году стране нужно погасить или рефинансировать долг на $3,16 млрд.
ПРАЙМ

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