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Аналитик Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на Украине

Характерный пример — Шри-Ланка, уже объявившая о дефолте по внешнему долгу в апреле.
РИА Новости
В свою очередь, рост цен на энергоносители и другие товары усугубил дефицит платежного баланса стран, которые полагались на импортные поставки.
ПРАЙМ
На сегодняшний день валютные резервы Пакистана составляют менее $10 млрд, что покрывает только 45-дневный импорт.
ПРАЙМ
Шураков также отметил и Ливан, который уже объявлял о своем дефолте.
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