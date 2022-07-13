Lenta.ruАналитик Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на УкраинеХарактерный пример — Шри-Ланка, уже объявившая о дефолте по внешнему долгу в апреле.РИА НовостиВ свою очередь, рост цен на энергоносители и другие товары усугубил дефицит платежного баланса стран, которые полагались на импортные поставки.ПРАЙМНа сегодняшний день валютные резервы Пакистана составляют менее $10 млрд, что покрывает только 45-дневный импорт.ПРАЙМШураков также отметил и Ливан, который уже объявлял о своем дефолте.ПРАЙМЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваКомсомольская правдаИзвестияLife.ruПодробнее о событииАналитик Шураков: дефолт может случиться в Пакистане и Аргентине, но рискует и Южная ЕвропаИзвестия22:13Аналитик Шураков: дефолт может случиться в Пакистане и Аргентине, но рискует и Южная ЕвропаПРАЙМ18:01Самое цитируемоеЭксперт Шураков назвал страны, в которых внезапно может начаться дефолтLife.ru20:19Эксперт Шураков: дефолт может произойти в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на УкраинеРИА Новости18:15Аналитик Шураков допустил дефолт в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на УкраинеLenta.ru18:45Аналитик Шураков: дефолт может случиться в Пакистане, Аргентине, Ливане и на УкраинеOnline47.ru18:22Аналитик Шураков считает, что дефолт может произойти в Шри-Ланке, Пакистане, Ливане и на УкраинеКомсомольская правда19:04Показать ещёОценить24Поделиться