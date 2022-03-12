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Аналитик Сафина: антироссийские санкции могут разогнать мировую инфляцию

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Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина в беседе с РИА Новости спрогнозировала ускорение инфляции на Западе.
Lenta.ru
Западные санкции против России являются серьезным фактором для ускорения глобальной инфляции.
ФАН
ЕС, как объявил в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан, решил не вводить против России санкций, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.
РИА Новости
Например, котировки нефти сорта Brent в моменте приближались к рекордным уровням 2008 года; алюминий обновил исторический максимум, на 24% превысив пик 2008 года; цены на пшеницу также переписали рекорд прошлого мирового финансового кризиса.
РИА Новости

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