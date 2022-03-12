Например, котировки нефти сорта Brent в моменте приближались к рекордным уровням 2008 года; алюминий обновил исторический максимум, на 24% превысив пик 2008 года; цены на пшеницу также переписали рекорд прошлого мирового финансового кризиса.
Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее арсенал США, что является «катастрофическим провалом» руководства США, заявил журналист Дэвид Голдман в своей статье для The American Conservative.
«Вооруженные силы Украины и "хваленые" нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику», — заявил Кадыров.
"Роскосмос" отправит агентствам — партнерам по Международной космической станции (МКС) письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций, сообщил в Telegram глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.