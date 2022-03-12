Lenta.ruАналитик Сафина назвала санкции против РФ серьезным фактором для разгона мировой инфляцииСША 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.РИА НовостиЕС, как объявил в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан, решил не вводить против России санкций, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.РИА НовостиНапример, котировки нефти сорта Brent в моменте приближались к рекордным уровням 2008 года; алюминий обновил исторический максимум, на 24% превысив пик 2008 года; цены на пшеницу также переписали рекорд прошлого мирового финансового кризиса.РИА НовостиПрезидент США Джо Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с антироссийскими санкциями.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт Сафина: Санкции против РФ - это причина роста инфляции во всем миреBanki Loans22:55Аналитик Сафина назвала санкции против РФ серьезным фактором для разгона мировой инфляцииLenta.ru22:03Экономисты считают, что на Западе назревает стремительная инфляция в 2022 годуRB Новости21:21Аналитик Сафина: Западу грозит «разгон» инфляции до исторических показателейPravda.Ru22:00Эксперт Сафина: санкции - катализатор, а не причина дальнейшего ускорения темпов мировой инфляцииПРАЙМ21:08Показать ещёОценить28Поделиться