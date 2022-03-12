Например, котировки нефти сорта Brent в моменте приближались к рекордным уровням 2008 года; алюминий обновил исторический максимум, на 24% превысив пик 2008 года; цены на пшеницу также переписали рекорд прошлого мирового финансового кризиса.
Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее арсенал США, что является «катастрофическим провалом» руководства США, заявил журналист Дэвид Голдман в своей статье для The American Conservative.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру» о выведении из строя военного аэродрома в Василькове и главного центра радио и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Броворах.
«Учитывая площадь освобождаемых территорий, плотность минирования и количество неразорвавшихся снарядов, для разминирования понадобится немало времени, возможно, даже несколько десятков лет», — сообщили в министерстве.
Вооруженные силы РФ уничтожили с начала военной операции почти 3 тысячи военных объектов Украины, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.