Будьте в Плюсе

Аналитик Сафина назвала санкции против РФ серьезным фактором для разгона мировой инфляции

США 8 марта ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
РИА Новости
ЕС, как объявил в пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан, решил не вводить против России санкций, затрагивающих нефтяной и газовый секторы.
РИА Новости
Например, котировки нефти сорта Brent в моменте приближались к рекордным уровням 2008 года; алюминий обновил исторический максимум, на 24% превысив пик 2008 года; цены на пшеницу также переписали рекорд прошлого мирового финансового кризиса.
РИА Новости
Президент США Джо Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с антироссийскими санкциями.
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