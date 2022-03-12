Например, котировки нефти сорта Brent в моменте приближались к рекордным уровням 2008 года; алюминий обновил исторический максимум, на 24% превысив пик 2008 года; цены на пшеницу также переписали рекорд прошлого мирового финансового кризиса.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Прайс выразил мнение, что необходимость привлечения добровольцев якобы свидетельствует о том, что участвующие в спецоперации российские силы «встречают сопротивление» и им требуются «так называемые добровольцы с других театров военных действий».