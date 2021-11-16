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Аналитик Сафина: причиной давления на евро стало ожидание рынка более активных шагов ФРС

По словам специалиста, причиной давления на евро стало резкое ожидание рынка более активных шагов ФРС США по ужесточению монетарной политики и, следовательно, росту доходности на долларовые активы.В источнике

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