Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом

В J.D. Power пришли к выводу, что в 2021 году надежность автомобилей китайских брендов выросла: их отставание от международных конкурентов в среднем составляет шесть проблем на 100 машин против девяти проблем годом ранее.