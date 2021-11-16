По словам специалиста, причиной давления на евро стало резкое ожидание рынка более активных шагов ФРС США по ужесточению монетарной политики и, следовательно, росту доходности на долларовые активы.В источнике
В J.D. Power пришли к выводу, что в 2021 году надежность автомобилей китайских брендов выросла: их отставание от международных конкурентов в среднем составляет шесть проблем на 100 машин против девяти проблем годом ранее.
Американская фармацевтическая компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний эффективности нового препарата для профилактики COVID-19, пишет газета "Ведомости".
По мнению политолога Марека Будзиша, который проанализировал для польской газеты wPolityce интервью президента России Владимира Путина телеканалу "Россия 1", Россия планирует исключить участие Польши, Литвы и Латвии в решении кризиса с мигрантами на границе.
Футболисты сборной Сербии решили сделать добровольное пожертвование в фонд помощи больным детям после победы над Португалией (2:1) в заключительном матче групповой стадии отбора и попадания на чемпионат мира.