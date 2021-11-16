Евро, по прогнозам Сафиной, может стать дешевле доллара, если инфляция в Европе продолжит ускоряться и макроэкономические показатели ухудшатся на фоне сверхмягкой монетарной политики ЕЦБ и жесткой риторики ФРС США и повышения ключевой ставки.
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями, это позволит избежать очередей при их проверке, утверждает газета "Известия" со ссылкой на неназванного высокопоставленного федерального чиновника.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провели 50-минутный телефонный разговор, в котором обсудили пути разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии с ЕС.