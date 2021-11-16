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Аналитик Сафина: причиной давления на евро стало ожидание рынка более активных шагов ФРС

С 2003 года европейская валюта стабильно оценивалась дороже американской, и чтобы ситуация поменялась, ситуация в еврозоне должна стать значительно хуже.
ПРАЙМ
Однако сейчас европейская валюта опустилась до 1,5-годового минимума, достигнув 1,146 доллара.
РИА Новости
Участники рынка считают, что регулятор будет вынужден перейти к повышению ставки по федеральным фондам уже в следующем году.
ПРАЙМ
Евро, по прогнозам Сафиной, может стать дешевле доллара, если инфляция в Европе продолжит ускоряться и макроэкономические показатели ухудшатся на фоне сверхмягкой монетарной политики ЕЦБ и жесткой риторики ФРС США и повышения ключевой ставки.
РИА Новости

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