Евро, по прогнозам Сафиной, может стать дешевле доллара, если инфляция в Европе продолжит ускоряться и макроэкономические показатели ухудшатся на фоне сверхмягкой монетарной политики ЕЦБ и жесткой риторики ФРС США и повышения ключевой ставки.