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Аналитик Савельев спрогнозировал массовые закрытия общепита в России к концу 2022 года

В России с начала 2022 года фиксируется рост числа открываемых новых кафе и ресторанов.
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Аналитик данных экосистемы продуктов для бизнеса «Контур» Владимир Савельев сообщил, что эксперты предсказывают России массовые закрытия заведений общепита.
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По словам Савельева, в течение пяти месяцев 2022 года на рынке фиксировался рост количества заведений после адаптации рынка к коронавирусным ограничениями и выхода на допандемийный уровень.
Lenta.ru
Руководитель направления автоматизации малого и среднего бизнеса «Контура» Михаил Добровольский в свою очередь сообщил, что количество предприятий в среднем выросло на 1%, что является несущественным.
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России предрекли массовые закрытия заведений общепита к концу 2022 года
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