Создатели ролевой игры Outward объявили точную дату релиза Outward: Definitive Edition — 17 мая на PC, Xbox Series и PlayStation 5. Обновлённое издание включает в себя базовую игру, два дополнения, The Three Brothers и The Soroboreans, многочисленные улучшения качества жизни и правки баланса.