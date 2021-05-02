В странах, принявших курс на дедолларизацию, вовсе не запрещается инвестировать средства в долларовые активы или держать свои сбережения в долларах. Тем не менее, риски вложений в американскую валюту существуют, рассказал агентству "Прайм" эксперт ИК "Универ Капитал" Сергей Дроздов.

Видео Фото Интересное видео Москва 24 Царьград Life.ru Мой Брянск Вести.Ru Москва 24 Известия Известия Моя Москва.онлайн Life.ru

С чего всё началось Эксперт рассказал об опасности вложений в доллар "Видимо, доллар в долгосрочном плане продолжит слабеть к корзине валют, пока новый масштабный экономический или политический кризис не вынудит инвесторов к бегству в качество", — резюмировал Дроздов. ПРАЙМ 18:01