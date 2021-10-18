«Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину на ноябрь

«Газпром» в ходе аукциона не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через территорию Украины на ноябрь, сообщил ТАСС со ссылкой на данные платформы RBP.