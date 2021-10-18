Lenta.ruАналитик Сергей Фурса посчитал, что действия Киева приведут к еще большему дефициту газаУкраинский финансовый аналитик Сергей Фурса в статье для издания "Главред" оценил планы Киева по решению проблем с газом.РИА НовостиГаз в Европе резко подорожал в последние месяцы.РИА НовостиПосле достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке начала снижаться.РИА НовостиЭксперты связывают рост цен с низким уровнем запасов в европейских хранилищах, ограниченным предложением со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ со стороны азиатских стран.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияГазета.RuПодробнее о событииАналитик Фурса: действия Киева приведут к еще большему дефициту газаМосковский Комсомолец09:48Украинский аналитик Фурса раскритиковал планы Киева для решения проблем с газомBanki Loans09:24На Украине назвали планы по удешевлению газа «методами Шарикова»Общественная служба новостей06:12Финансовый аналитик Фурса назвал газовую политику Украины «методами Шарикова»Газета.Ru06:49Аналитик Сергей Фурса посчитал, что действия Киева приведут к еще большему дефициту газаLenta.ru06:37На Украине назвали планы по удешевлению газа «методами Шарикова»Известия06:58Аналитик Фурса: украинские «методы Шарикова» в ситуации с газом станут выстрелом себе в ногуРИА Новости06:00Показать ещёОценить20Поделиться