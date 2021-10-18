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Аналитик Сергей Фурса посчитал, что действия Киева приведут к еще большему дефициту газа

Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса в статье для издания "Главред" оценил планы Киева по решению проблем с газом.
РИА Новости
Газ в Европе резко подорожал в последние месяцы.
РИА Новости
После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке начала снижаться.
РИА Новости
Эксперты связывают рост цен с низким уровнем запасов в европейских хранилищах, ограниченным предложением со стороны поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ со стороны азиатских стран.
Московский Комсомолец

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Аналитик Фурса: действия Киева приведут к еще большему дефициту газа
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На Украине назвали планы по удешевлению газа «методами Шарикова»
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