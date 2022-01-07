«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Георгий Андреев обратился в прокуратуру Новосибирской области с просьбой проверить причастность помощника депутата Госдумы Дмитрия Савельева от «Единой России» Татьяны Сазоновой к смерти 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Бонкина, до недавнего времени — последнего живого участника боевых действий ВОВ со Шлюза.