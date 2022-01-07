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Аналитик Скаршевский: у России появилось преимущество перед Украиной из-за цен на газ

Российские производители имеют большое преимущество перед украинскими конкурентами из-за стоимости газа.
ФАН
В начале октября цены на газ превысили планку в тысячу долларов.
РИА Новости
На стоимость сырья также влияет неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".
РИА Новости
Энергетический кризис на Украине начался из-за недостатка топлива, которое нужно для выработки электроэнергии.
Lenta.ru

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Газовое преимущество России указывает Украине на важность прямых поставок
Экономика сегодня04:18
Эксперт Скаршевский: Россия имеет огромное преимущество перед Украиной из-за цен на газ
Banki Loans02:25
Аналитик Скаршевский: у России появилось преимущество перед Украиной из-за цен на газ
РИА Новости22:05
Аналитик Скаршевский ожидает скорого закрытия предприятий Украины из-за стоимости газа
ФАН01:18
На Украине пожаловались на преимущество России из-за газа
Life.ru23:12
Аналитик Скаршевский: у России из-за цен на газ появилось преимущество перед Украиной
Lenta.ru23:09
Аналитик Скаршевский: у России появилось преимущество перед Украиной из-за цен на газ
News.ru01:38

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Экс-начальник Генштаба Квашнин умер на 76-м году жизни от COVID-19

Бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Анатолий Квашнин умер сегодня в Москве, сообщил РИА Новости руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.
РИА Новости03:50

В Казахстан уже прибыли 70 военно-транспортных самолётов ВКС России с военными

70 военно-транспортных самолётов ВКС России с военными прибыли в Казахстан.
Avia.pro03:18

В результате взрыва газа в жилом доме Пензы погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Пензе. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в экстренных службах.
ТАСС00:36

Президент Казахстана Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев о время своего обращения к нации заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения.
РИА Новости03:35

МИД РФ назвал события в Казахстане инспирированной извне попыткой подорвать безопасность

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Комсомольская правдавчера в 06:05

МВД Казахстана: на СИЗО в Талдыкоргане попытались напасть 20 человек, один убит

На СИЗО в городе Талдыкорган попытались напасть 20 человек в камуфляжной форме.
Lenta.ru04:21

Второй пострадавший при крушении вертолета в Башкирии скончался

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета в Благовещенском районе Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава республики в пятницу.
Интерфакс23:59

Президент Казахстана заявил, что свободная пресса подстрекает к конфликту в республике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телеэфире 7 января снова обратился к нации в связи с протестами.
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В Костроме задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки 4 января 2022 года

4 января 2022 года в Костроме произошла ужасная трагедия, которая потрясла всю страну.
Самара онлайн 245 января в 03:41

Новосибирских единороссов обвинили в смерти ветерана ВОВ от коронавируса

Депутат горсовета Новосибирска от КПРФ Георгий Андреев обратился в прокуратуру Новосибирской области с просьбой проверить причастность помощника депутата Госдумы Дмитрия Савельева от «Единой России» Татьяны Сазоновой к смерти 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Бонкина, до недавнего времени — последнего живого участника боевых действий ВОВ со Шлюза.
НГС23:45