Будьте в Плюсе

Аналитик Скрябин назвал российскую нефть привлекательной для других стран

Однако из-за политических рисков западные страны не идут на увеличение нефтяного товарооборота с Москвой.
Газета.Ru
«Однако здесь могут присутствовать риски политического характера, поэтому заранее сказать, с кем удобнее договариваться Китаю, Индии и другим внешним покупателям — с Россией или G7 — невозможно», — считает Скрябин.
Lenta.ru
В настоящее время российский сорт нефти Urals торгуется с существенным дисконтом по отношению к эталонным сортам Brent и WTI.
Lenta.ru
В результате нефтегазовые доходы страны за август опустились до минимума с июня 2021 года.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитики высоко оценили перспективы российской нефти на мировом рынке
R.Life10:50
Аналитик Скрябин назвал российскую нефть привлекательной для других стран
Lenta.ru09:31
Самое цитируемое
Аналитик Скрябин: Российская нефть продолжает оставаться привлекательной для других стран
RuNews24.ru10:33
Эксперт Скрябин заявил, что российская нефть привлекательна даже в условиях санкций
Ореанда-Новости10:32
Финансовый аналитик Скрябин заявил, что российская нефть остается привлекательной для зарубежных покупателей
NVL10:12
Аналитик Скрябин считает российскую нефть привлекательной даже в условиях санкций
ИА SM-News10:07
Аналитик Скрябин назвал российскую нефть привлекательной даже в условиях санкций
Газета.Ru10:00

Интересное

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий многодетным вступить в мобилизационный резерв

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий многодетным гражданам России вступать в мобилизационный резерв.
Lenta.ru11:05

Мэр Харькова Терехов заявил об отключении электричества и водоснабжения в городе

Ранее мэр Харькова заявил, что отключение света в городе произошло еще 11 сентября.
Lenta.ru09:03

Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил власти Киева о скором сюрпризе от бойцов «Ахмата»

Российские военные приготовили "сюрприз" для ВСУ, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
РИА Новости10:00

Финский дипломат Таннер осадил эстонского политолога за требование закрыть въезд россиянам

Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк возмутилась из-за отказа Хельсинки ввести полный запрет на выдачу виз россиянам и нарвалась на резкий ответ главы консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннера, пишет Iltalehti.
РИА Новости11:13

При обстреле села Логачевка Белгородской области погиб один человек, четыре пострадали

В результате обстрела пограничного пункта Логачевка Вооруженными силами Украины (ВСУ) погиб один человек, еще четверо — пострадали.
Lenta.ru10:40

Жители Ростовской области сообщили о звуке, похожем на взрыв

Взрыв прогремел примерно в 15:15 мск. Отмечается, что громкий звук слышали жители нескольких городов — от Новошахтинска до Ейска.
REGNUM10:13

Власти Украины сообщили, что планируют провести в Изюме фильтрацию населения

Киев планирует выискивать в Изюме Харьковской области граждан, сотрудничавших с Россией.
ТАСС09:19

Стоимость первого белорусского ноутбука составит от 1300 белорусских рублей

Цены на первый ноутбук белорусского производства будут составлять от 1300 белорусских рублей (около 31 тысячи российских рублей) в базовой комплектации, сообщает телеканал «Беларусь 1». При этом готовность к серийному производству составляет «фактически 100 процентов».
Lenta.ru10:53

В Ростовской области полиция ищет военный грузовик с украинскими диверсантами

В Ростовской области полиция ищет военный грузовик «Урал», на борту которого может находиться группа украинских диверсантов.
Lenta.ru09:09

Народная милиция ДНР заверила, что Красный Лиман остается под полным контролем союзных сил

Красный Лиман находится под полным контролем подразделений народной милиции ДНР и ЛНР, а также ВС РФ, говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram.
РИА Новости06:45