«Однако здесь могут присутствовать риски политического характера, поэтому заранее сказать, с кем удобнее договариваться Китаю, Индии и другим внешним покупателям — с Россией или G7 — невозможно», — считает Скрябин.
Директор Института внешней политики Эстонии Кристи Райк возмутилась из-за отказа Хельсинки ввести полный запрет на выдачу виз россиянам и нарвалась на резкий ответ главы консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннера, пишет Iltalehti.
Цены на первый ноутбук белорусского производства будут составлять от 1300 белорусских рублей (около 31 тысячи российских рублей) в базовой комплектации, сообщает телеканал «Беларусь 1». При этом готовность к серийному производству составляет «фактически 100 процентов».