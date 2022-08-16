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Аналитик «Совкомбанка» Васильев заявил о трех сценариях грядущего глобального кризиса

Существует вероятность, что Россия столкнется со всеми подготовленными регулятором сценариями макроэкономического развития в 2022-2025 годы — базовым, “ускоренной адаптацией” и “глобальным кризисом”.
РИА Новости
Также ожидается противостояние США и Китая, когда Пекин постарается уйти от доллара и евро и прекратит покупать западные ценные бумаги.
РИА Новости
Васильев отметил, что кризис связан в основном с геополитической ситуацией.
РИА Новости
По итогам текущего года падение ВВП страны составит 4-6 процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов, а в четвертом квартале 2023 года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента, сообщил Центробанк.
Lenta.ru

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Эксперт Васильев рассказал о трех сценариях грядущего глобального кризиса
Smolnarod.ru19:15
Аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил о трех сценариях грядущего глобального кризиса
В Татарстане19:09
Аналитик «Совкомбанка» Васильев заявил о трех сценариях грядущего глобального кризиса
РИА Новости18:15
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