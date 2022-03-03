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Аналитик Суверов допустил перебои в поставках кофе, бытовой техники и туалетной бумаги

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Аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил, что из-за сложностей с расчетами в России могут возникнуть перебои в поставках импортных товаров.
Lenta.ru
Аналитик допустил перебои в поставках кофе, бытовой техники и туалетной бумаги.
Lenta.ru
Эксперт заявил, что в России не ожидается дефицит с продуктами питания.
Lenta.ru
Федеральная антимонопольная служба совместно с торговыми сетями будет сдерживать повышение цен на продукты.
URA.Ru

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