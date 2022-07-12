На неформальном заседании Совбеза ООН по «нацизму и фашизму» на Украине представителям западных стран было сложно оппонировать представленным российскими дипломатами аргументам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире «России 24».
Актер Лэнс Реддик, исполнивший роль Альберта Вескера в грядущем сериале по мотивам Resident Evil от Netflix, признался, что до участия в проекте он не знал о том, что за основу шоу взята одноименная игровая франшиза компании Capcom.