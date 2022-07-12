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Аналитик Суверов: изменчивые факторы девальвируют точность прогнозов по курсу валют

Подчас слова значат гораздо больше, чем реальные события, рассказал "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
ПРАЙМ
Прогнозы курса рубля, как и в целом прогнозы на валютных рынках — довольно неблагодарное занятие.
ПРАЙМ
К посредственным факторам относят ситуацию с торговым балансом, цены на ископаемые углеводороды, уровень процентных ставок и динамику международного рынка Forex.
Газета.Ru
Сегодня к ним можно отнести погашение облигаций ВЭБа на 1 миллиард долларов в рублях, приостановку бюджетного правила, выступления официальных лиц в защиту ослабления рубля.
РИА Новости

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