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Аналитик Суверов: изменчивые факторы девальвируют точность прогнозов по курсу валют

При прогнозировании курса рубля аналитики учитывают привычные и неожиданные факторы.
РИА Новости
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов раскрыл влияющие на курс рубля факторы.
Lenta.ru
Сегодня к ним можно отнести погашение облигаций ВЭБа на 1 миллиард долларов в рублях, приостановку бюджетного правила, выступления официальных лиц в защиту ослабления рубля.
РИА Новости
Изменение курса рубля стоит бюджету России около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, рассказал он.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик Суверов: при прогнозе курса рубля учитываются привычные и неожиданные факторы
Lenta.ru21:31
Аналитик Суверов рассказал, что изменчивые факторы девальвируют точность прогнозов по рублю
Газета.Ru19:58
Аналитик Суверов: изменчивые факторы девальвируют точность прогнозов по курсу валют
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