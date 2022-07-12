Сообщается следующее: «Снаряды РСЗО, будь то снаряды „Урагана“, „Смерча“, „Ольхи“ или американские HIMARS, — не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, так как имеют предсказуемую траекторию, малую скорость полёта на конечном участке и не оборудованы средствами преодоления ПВО».