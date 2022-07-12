Сообщается следующее: «Снаряды РСЗО, будь то снаряды „Урагана“, „Смерча“, „Ольхи“ или американские HIMARS, — не сложная цель для эшелонированной системы ПВО, они сбиваются российскими зенитными ракетными комплексами в большом количестве, так как имеют предсказуемую траекторию, малую скорость полёта на конечном участке и не оборудованы средствами преодоления ПВО».
Оспа обезьян не опасна для большей части населения России, потому что до 1980 года многие были привиты от натуральной оспы, заявил журналистам главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков.