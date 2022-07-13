Lenta.ruАналитик Суверов: при прогнозе курса рубля учитываются привычные и неожиданные факторыПрогнозы курса рубля, как и в целом прогнозы на валютных рынках — довольно неблагодарное занятие.ПРАЙМПодчас слова значат гораздо больше, чем реальные события, рассказал "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.ПРАЙМСегодня к ним можно отнести погашение облигаций ВЭБа на 1 миллиард долларов в рублях, приостановку бюджетного правила, выступления официальных лиц в защиту ослабления рубля.РИА НовостиИзменение курса рубля стоит бюджету России около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, рассказал он.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuSIA.ruПодробнее о событииРоссиянам объяснили факторы стоимости рубляOnline47.ru22:10Аналитик Суверов: при прогнозе курса рубля учитываются привычные и неожиданные факторыLenta.ru21:31Аналитик Суверов рассказал, что изменчивые факторы девальвируют точность прогнозов по рублюГазета.Ru19:58Установлена главная ошибка в прогнозе курса рубляNVL19:38Аналитик Суверов: изменчивые факторы девальвируют точность прогнозов по курсу валютРИА Новости19:12Эксперт Суверов назвал ситуацию с торговым балансом неучтенным фактором в прогнозе курса рубляПРАЙМ19:02Показать ещёОценить13Поделиться