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Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля при ограничении Западом цены на нефть из России

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм» допустил падение рубля.
Lenta.ru
«Новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада установят ограничения на экспорт российской нефти», — сказал аналитик.
Lenta.ru
В частности, было предложено провести интервенции против рубля в валютах дружественных стран и вернуть бюджетное правило в новом формате.
ПРАЙМ
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.
Финмаркет

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Аналитик Сыроваткин спрогнозировал падение рубля при ограничении Западом цены на нефть из РФ
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Аналитик Сыроваткин допустил падение курса рубля
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