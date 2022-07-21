Lenta.ruАналитик Сыроваткин допустил падение рубля при ограничении Западом цены на нефть из РоссииВедущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм» допустил падение рубля.Lenta.ru«Новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада установят ограничения на экспорт российской нефти», — сказал аналитик.Lenta.ruВ частности, было предложено провести интервенции против рубля в валютах дружественных стран и вернуть бюджетное правило в новом формате.ПРАЙМНастоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.ФинмаркетЧитать далееСвернутьФАНФАНГазета.RuПодробнее о событииАналитик Сыроваткин спрогнозировал падение рубля при ограничении Западом цены на нефть из РФГазета.Ru18:59Предпосылок для масштабного ослабления рубля пока нет - «Открытие Инвестиции»Финмаркетвчера в 07:10Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля при ограничении Западом цены на нефть из РоссииLenta.ru18:23Экономист Сыроваткин: рубль может начать падать в четвертом квартале 2022 годаФАН18:17Аналитик Сыроваткин: ослабление рубля возможно при ограничении цены на российскую нефтьРИА Новости18:15Аналитик Сыроваткин считает, что ослабление рубля произойдет после решения Запада по ценам на нефтьПРАЙМ18:01Аналитик Сыроваткин допустил падение курса рубляРЕН ТВ18:51Показать ещёОценить8Поделиться