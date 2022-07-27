Президент США Джо Байден лично поддержал план обмена россиянина Виктора Бута на двух находящихся под стражей в РФ американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами", - рассказал Савчук, комментируя использование украинской армией американских гаубиц.
Главы семи городов немецкого Рюгена написали обращение к региональному и федеральному правительствам Германии с просьбой задействовать «Северный поток – 2». Об этом в среду, 27 июля, сообщает RTL News со ссылкой на документ.