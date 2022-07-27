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Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля при сокращении добычи нефти в России на 20%

При условии сокращения добычи нефти в России на 20% и спада экспорта на треть и более к концу года доллар может стоить 77-85 рублей.
РИА Новости
Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допустил падение рубля.
Lenta.ru
Судьба курса рубля во многом зависит от дальнейших решений Банка России по ставке.
РИА Новости
Пока нельзя сказать, кто именно скупает юани за рубли, но в ЦБ ранее говорили о возможности валютных интервенций при плавающем курсе в рамках бюджетного правила.
РИА Новости

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Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля при сокращении добычи нефти в России на 20%
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