Если удастся найти альтернативный рынок сбыта нефти, ослабление рубля будет менее выраженным, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.
Однако мы полагаем, что новое бюджетное правило может начать работать не раньше IV квартала, когда прояснится ситуация с ограничениями Запада на экспорт российской нефти, включая так называемый потолок цен.
"Если в заграничных армиях орудие ломается — его убирают и везут на ремонт, то здесь было сказано, что ремонтировать на месте, но это практически невозможно под постоянными обстрелами", - рассказал Савчук, комментируя использование украинской армией американских гаубиц.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале карту Европы, на которой большая часть территории нынешней Украины относится к другим странам, в том числе к России, Польше и Румынии — по его словам, именно такого будущего ждут западные аналитики.