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Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля при сокращении добычи нефти в России на 20%

При условии сокращения добычи нефти в России на 20% и спада экспорта на треть и более к концу года доллар может стоить 77-85 рублей.
РИА Новости
Если удастся найти альтернативный рынок сбыта нефти, ослабление рубля будет менее выраженным, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Олег Сыроваткин.
РИА Новости
Пока нельзя сказать, кто именно скупает юани за рубли, но в ЦБ ранее говорили о возможности валютных интервенций при плавающем курсе в рамках бюджетного правила.
РИА Новости
Однако мы полагаем, что новое бюджетное правило может начать работать не раньше IV квартала, когда прояснится ситуация с ограничениями Запада на экспорт российской нефти, включая так называемый потолок цен.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Эксперт Сыроваткин: при спаде нефтедобычи на 20%, а экспорта на 30% доллар вырастет до 77-85 рублей
ПРАЙМ18:01
Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля при сокращении добычи нефти в России на 20%
Lenta.ru19:19
Аналитик Сыроваткин допустил падение курса российской валюты до 85 рублей за доллар
РИА Новости18:16
Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля
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