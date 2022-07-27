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Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля при сокращении добычи нефти в России на 20%

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин допустил падение рубля.
Lenta.ru
Если добыча нефти снизится примерно на 20% от пиковых уровней I квартала, а снижение экспорта превысит 30%, то курс может вырасти примерно до 77-85 рублей за доллар.
ПРАЙМ
К концу года под влиянием санкций Запада экспорт и добыча энергоносителей из России может сократиться.
ПРАЙМ
Судьба курса рубля во многом зависит от дальнейших решений Банка России по ставке.
РИА Новости

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Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля
NVL19:34
Эксперт Сыроваткин: при спаде нефтедобычи на 20%, а экспорта на 30% доллар вырастет до 77-85 рублей
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