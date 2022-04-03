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Аналитик Сыроваткин объяснил смягчение санкций со стороны США против удобрений из России

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин объяснил смягчение санкций со стороны США против российских удобрений.
Lenta.ru
"Однако стоит помнить и о том, что ЕС занимает более жесткую санкционную позицию в отношении РФ, поэтому совсем необязательно, что европейцы сделают какие-то шаги, аналогичные американским", — рассуждает Сыроваткин.
ПРАЙМ
По словам экспертов, лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами.
Lenta.ru
Уже сильно заметна нехватка минеральных удобрений В США и Европе.
Главный региональный

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Аналитик Сыроваткин: США были вынуждены отменить санкции против российских удобрений
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Аналитик Сыроваткин: отмена США санкций против российских удобрений – понятная и вынужденная мера
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Аналитик Сыроваткин объяснил смягчение санкций США против удобрений из России
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