Будьте в Плюсе

Аналитик Сыроваткин: ограничения на экспорт капитала и покупку валюты влияют на курс рубля

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин назвал влияющие на курс рубля факторы.
Lenta.ru
Факторы, оказывающие влияние на курс национальной валюты, в том числе и на рубль, условно можно поделить на две большие группы: фундаментальные и ситуативные.
Life.ru
"Одним из главных фундаментальных факторов, которые будут определять курс рубля в ближайшие месяцы и годы, будет размер и стабильность поступлений в Россию экспортной выручки", — отметил он.
ПРАЙМ
"Не стоит забывать и о денежно-кредитной политике", — отметил он.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Аналитик Сыроваткин: ограничения на экспорт капитала и покупку валюты влияют на курс рубля
Петербургский дневник21:32
Аналитик Сыроваткин: на рубль влияют объем экспортной выручки и ограничения на экспорт капитала
ПРАЙМ19:02
Самое цитируемое
Аналитик Сыроваткин указал на два главных фактора, влияющих на курс рубля
Life.ru21:16
Аналитик Сыроваткин: ограничения на экспорт капитала и покупку валюты влияют на курс рубля
РИА Новости19:15
Финансист Сыроваткин: объем экспортной выручки может повлиять на рубль
Экономика сегодня20:58
Финансист Сыроваткин перечислил важнейшие факторы поддержки рубля
ФАН20:28
Аналитик Сыроваткин: на курс рубля влияют фундаментальные и ситуативные факторы
Lenta.ru21:09

Интересное

Силуанов заявил об обращении России в суды в случае объявления ей дефолта

Россия будет обращаться в суды, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по евробондам.
BFM.ru17:43

FT: превращение доллара в оружие США может подорвать валюту и расколоть финансовую систему

"Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон", — говорится в статье.
РИА Новости19:27

Овечкин забросил 45-ю шайбу в сезоне в матче НХЛ «Вашингтона» с «Бостоном»

Последний в сезоне-1999/2000, выступая за «Флориду», забросил девять шайб в пустые ворота.
Спорт-Экспрессвчера в 16:50

«Ъ»: в Москве планируют эксперимент, разрешающий водителям покидать место ДТП

В Москве планируется провести эксперимент в рамках борьбы с «повторными» ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии: водителям, попавшим в ДТП, разрешат в нарушение правил оставить место происшествия.
Lenta.ru22:52

Петр Ян проиграл Стерлингу, Чимаев победил Бернса на турнире UFC 273

UFC 273: Ян проиграл Стерлингу, Чимаев сильнее Бернса, Волкановски победил Корейского Зомби. Онлайн Олейник Алексей одержал 60-ю победу.
Спорт-Экспрессвчера в 03:45

American Conservative: политика США по членству Украины в НАТО привела к спецоперации РФ

Политика США не дала решить украинский кризис и стала причиной российской спецоперации на территории страны, заявил на конференции журнала American Conservative предприниматель Дэвид Сакс, речь которого опубликовало издание.
РИА Новости22:42

Le Monde diplomatique: санкции Запада против России оказались неэффективными

Признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик показывает провал санкционной политики стран Запада последних восьми лет, пишет французская газета Le Monde diplomatique.
RT на русском20:36

«Известия»: Госдума попросила Генпрокуратуру пресечь схему мошенничества с эскроу-счетами

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ просит Генпрокуратуру и Минстрой России пресечь новую выявленную схему мошенничества девелоперов с эскроу-счетами и предлагает проводить прокурорскую проверку застройщика, если он продал 10 процентов квартир в новостройке по цене ниже рыночной более чем на 20 процентов.
Lenta.ru22:07

Греки передали в посольство России петицию с извинениями за действия своего правительства

Группа греческих граждан – представители общественной организации "Сеть эллинизма" передала в посольство России в Афинах петицию с извинениями за действия правительства Греции и его позицию в отношении ситуации на Украине.
РИА Новостивчера в 16:03

Джефф Безос поддержал идею Илона Маска о приюте для бездомных в штаб-квартире Twitter

Основатель Amazon Джефф Безос поддержал идею Илона Маска сделать из штаб-квартиры Twitter приют для бездомных.
Lenta.ru22:21