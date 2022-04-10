"Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон", — говорится в статье.
В Москве планируется провести эксперимент в рамках борьбы с «повторными» ДТП — наездами на людей и автомобили во время оформления аварии: водителям, попавшим в ДТП, разрешат в нарушение правил оставить место происшествия.
Политика США не дала решить украинский кризис и стала причиной российской спецоперации на территории страны, заявил на конференции журнала American Conservative предприниматель Дэвид Сакс, речь которого опубликовало издание.
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ просит Генпрокуратуру и Минстрой России пресечь новую выявленную схему мошенничества девелоперов с эскроу-счетами и предлагает проводить прокурорскую проверку застройщика, если он продал 10 процентов квартир в новостройке по цене ниже рыночной более чем на 20 процентов.
Группа греческих граждан – представители общественной организации "Сеть эллинизма" передала в посольство России в Афинах петицию с извинениями за действия правительства Греции и его позицию в отношении ситуации на Украине.