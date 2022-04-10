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Аналитик Сыроваткин: ограничения на экспорт капитала и покупку валюты влияют на курс рубля

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин назвал влияющие на курс рубля факторы.
Lenta.ru
Факторы, оказывающие влияние на курс национальной валюты, в том числе и на рубль, условно можно поделить на две большие группы: фундаментальные и ситуативные.
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"Одним из главных фундаментальных факторов, которые будут определять курс рубля в ближайшие месяцы и годы, будет размер и стабильность поступлений в Россию экспортной выручки", — отметил он.
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"Не стоит забывать и о денежно-кредитной политике", — отметил он.
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Подробнее о событии

Аналитик Сыроваткин указал на два главных фактора, влияющих на курс рубля
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Аналитик Сыроваткин: на рубль влияют объем экспортной выручки и ограничения на экспорт капитала
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