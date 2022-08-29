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Аналитик Сыроваткин: позиции рубля ослабят ремонтные работы на «Северном потоке»

Курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила, рассказал
 агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
РИА Новости
Курс рубля может несколько снизиться из-за приостановки работы газопровода "Северный поток".
Life.ru
К концу года может быть запущено модифицированное бюджетное правило.
Экономика сегодня
К осени специалист предрек движение рубля к доллару в диапазон 65-70 к октябрю.
Lenta.ru

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Аналитик Сыроваткин: позиции рубля ослабят ремонтные работы на «Северном потоке»
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Эксперт Сыроваткин рассказал, что на рубль повлияют бюджетное правило и динамика платежного баланса
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