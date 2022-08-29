Всероссийский союз пациентов обратился в Минздрав России с просьбой оказать влияние на больницы из-за требования предоставлять результаты ПЦР-тестов при плановой госпитализации, при этом тестирование не предлагается сделать бесплатно по ОМС.
Растущее военное сотрудничество России и Китая беспокоит США и Евросоюз, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel в свете предстоящих стратегических учений "Восток-2022" с участием военного контингента из КНР.
Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул свою американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд в том, что она предложила России и Китаю "скинуться" на решение проблем Афганистана, вызванных 20-летней оккупацией страны США и их союзниками.
«Оценки и заявления российских официальных лиц никому не дают повода и права упрекать нас в инсинуациях, попытках «злоупотребить» традиционно дружественными, честными отношениями с Сербией, которые неизменно строятся на равноправии, уважении и взаимопонимании», — приводит РИА Новости заявление МИД России.
Главы внешнеполитических ведомств европейских стран, собравшиеся в столице Чехии, решают, как обладателей паспортов Российской Федерации тащить и не пущать, одновременно не став при этом держимордами нового разлива.