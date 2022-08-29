Будьте в Плюсе

Аналитик Сыроваткин: позиции рубля ослабят ремонтные работы на «Северном потоке»

Курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила, рассказал
 агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
РИА Новости
Аналитик добавил, что позиции рубля ослабят ремонтные работы на «Северном потоке», а также смягчение ограничений на движение капитала Банком России.
Lenta.ru
Сыроваткин сообщил, что модифицированное бюджетное правило может быть запущено к 2022 года.
Lenta.ru
К осени специалист предрек движение рубля к доллару в диапазон 65-70 к октябрю.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик Сыроваткин: ремонтные работы на «Северном потоке» ослабят позиции рубля
ФАН20:51
Эксперт Сыроваткин рассказал, что на рубль повлияют бюджетное правило и динамика платежного баланса
ПРАЙМ18:01
Самое цитируемое
Аналитик Сыроваткин предупредил о снижении курса рубля в связи с остановкой «Северного потока»
Известия19:32
Аналитик Сыроваткин спрогнозировал снижение курса рубля из-за остановки «Северного потока»
РИА Новости18:16
Аналитик Сыроваткин спрогнозировал ослабление курса рубля из-за остановки «Северного потока»
В Татарстане19:02
Аналитик Сыроваткин: курс рубля будет снижаться из-за остановки «Северного потока»
News.ru18:52
Аналитик Сыроваткин: позиции рубля ослабят ремонтные работы на «Северном потоке»
Lenta.ru19:17

Интересное

Corriere della Sera: развитие сельского хозяйства в РФ является секретным триумфом Путина

Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента страны Владимира Путина.
Lenta.ru20:35

Небензя заявил США, что Россия по чужим счетам платить не будет

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Афганистану в понедельник призвал американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд вернуть украденные у афганского народа деньги, а не заставлять других платить по чужим счетам.
ТАСС17:59

Эксперт «За рулем» Виноградов рассказал о кроссовере за 1,5 млн без недостатков

По мнению эксперта «За рулем» Александра Виноградова, россиянам при выборе машины за 1,5 млн рублей стоит присмотреться к Mazda CX-5.
Avtovesti.com19:42

Минобороны России заявило о срыве наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном

Украинские войска понесли большие потери, предприняв неудачную попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, сообщило Министерство обороны России.
РИА Новости19:57

Маткапитал сократился в получателях

За первое полугодие 2022 года число получателей материнского капитала сократилось на 12,6% и составило 517 тыс. человек, заключили аудиторы Счетной палаты, проанализировав отчетность Пенсионного фонда, который является администратором этих выплат.
Коммерсантъ17:54

Прокурор призвал признать экстремистскими «материалы» рэпера Oxxxymiron

Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков выступил за признание экстремистскими материалов рэпера Oxxxymiron (Мирона Фёдорова).
RT на русскомвчера в 16:41

Journal of Anatomy: зубы ископаемых рыб сформировались из чешуи

Исследователи Пенсильванского государственного университета изучили шипы-наросты древней рыбы-пилы Ischyrhiza mira.
Первый Севастопольскийвчера в 07:10

Аналитик Юшков заявил, что Европа обманула бедные страны, лишив их возможности купить газ

Пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, у которых нет средств для оплаты газа по фантастическим расценкам перегретого рынка и кого откровенно "кидают" деловые партнеры.
РИА Новости19:17

Отар Кушанашвили посмеялся над бывшим Бузовой: «Тарасов нуждается в Оле»

Перепалку Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой прокомментировал журналист Отар Кушанашвили, сообщает портал Starhit.ru.
R.Lifeвчера в 15:12

«Из него сделают тряпичную куклу». Кёртис Блэйдс дал прогноз на бой Чимаев — Диаз

Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC американец Кёртис Блэйдс высказался об ожидаемом поединке полусредневесов Хамзата Чимаева и Нейта Диаза.
Чемпионат17:05