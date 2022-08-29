Пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, у которых нет средств для оплаты газа по фантастическим расценкам перегретого рынка и кого откровенно "кидают" деловые партнеры.