Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Афганистану в понедельник призвал американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд вернуть украденные у афганского народа деньги, а не заставлять других платить по чужим счетам.
За первое полугодие 2022 года число получателей материнского капитала сократилось на 12,6% и составило 517 тыс. человек, заключили аудиторы Счетной палаты, проанализировав отчетность Пенсионного фонда, который является администратором этих выплат.
Пока европейские страны запасают сырье на пределах своих возможностей в преддверии отопительного периода, без поставок энергоресурсов остаются бедные страны, у которых нет средств для оплаты газа по фантастическим расценкам перегретого рынка и кого откровенно "кидают" деловые партнеры.