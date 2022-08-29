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Аналитик Сыроваткин: позиции рубля ослабят ремонтные работы на «Северном потоке»

Курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила, рассказал
 агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
РИА Новости
Аналитик добавил, что позиции рубля ослабят ремонтные работы на «Северном потоке», а также смягчение ограничений на движение капитала Банком России.
Lenta.ru
Сыроваткин сообщил, что модифицированное бюджетное правило может быть запущено к 2022 года.
Lenta.ru
К осени специалист предрек движение рубля к доллару в диапазон 65-70 к октябрю.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Аналитик Сыроваткин: позиции рубля ослабят ремонтные работы на «Северном потоке»
RT на русском21:24
Эксперт Сыроваткин рассказал, что на рубль повлияют бюджетное правило и динамика платежного баланса
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