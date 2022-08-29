Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Афганистану в понедельник призвал американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд вернуть украденные у афганского народа деньги, а не заставлять других платить по чужим счетам.