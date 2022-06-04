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Аналитик Сыроваткин предрек ослабление рубля в ближайшие месяцы

Продавать сейчас наличную валюту не следует, так как в течение ближайших месяцев возможно ослабление рубля.
Экономика сегодня
Также во втором полугодии не исключается сокращение притока валюты на Мосбиржу по причине предполагаемого снижения физического объема российского экспорта или снижения цен на сырье.
Телеканал 360°
Сейчас доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-12% годовых, а валютных (доллар и евро) – около 1,5-3,0%.
ПРАЙМ
"Продавать валюту на текущих уровнях следует в том случае, если инвестор прогнозирует, что приток валюты но Мосбиржу останется стабильно высоким, импорт будет восстанавливаться очень медленно, а контроль за движением капитала сохранится", — подытожил он.
ПРАЙМ

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