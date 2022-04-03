Решение американских властей отменить санкции против удобрений из России — понятная и вынужденная мера, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
"Однако стоит помнить и о том, что ЕС занимает более жесткую санкционную позицию в отношении Российской Федерации, поэтому совсем необязательно, что европейцы сделают какие-то шаги, аналогичные американским", — заключил он.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью американскому изданию Newsweek, что к жертвам среди гражданского населения киевского предместья Буча мог привести артобстрел со стороны украинских военных.