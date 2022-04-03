Решение американских властей отменить санкции против удобрений из России — понятная и вынужденная мера, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
"Однако стоит помнить и о том, что ЕС занимает более жесткую санкционную позицию в отношении Российской Федерации, поэтому совсем необязательно, что европейцы сделают какие-то шаги, аналогичные американским", — заключил он.
Эдмонтон команда довольно результативная, много сама забрасывает и немало пропускает в свои ворота, об этом свидетельствует разница заброшенных и пропущенных шайб: 243-224 и средняя результативность равная 6,9 шайб за игру.
Мирные жители не пострадали за время нахождения украинского населенного пункта Буча под контролем Вооруженных сил РФ, в США замалчивают артиллерийский обстрел города ВСУ после отвода российских войск, который мог привести к потерям среди населения.