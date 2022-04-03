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Аналитик Сыроваткин: санкции против российских удобрений отменили из-за риска роста цен

Решение американских властей отменить санкции против удобрений из России — понятная и вынужденная мера, рассказывает агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
РИА Новости
"Однако стоит помнить и о том, что ЕС занимает более жесткую санкционную позицию в отношении Российской Федерации, поэтому совсем необязательно, что европейцы сделают какие-то шаги, аналогичные американским", — заключил он.
РИА Новости
Учитывая ускорение инфляции и в странах Европы, разумным выглядело бы снижение пошлин на российские удобрения со стороны европейцев, отмечает Сыроваткин.
РИА Новости
По словам экспертов, лицензия разрешает любые торговые операции с попавшими в список товарами.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Эксперт Сыроваткин объяснил смягчение санкций со стороны США против удобрений из России
Lenta.ru19:51
Аналитик Сыроваткин назвал вынужденной мерой отказ США от санкций против удобрений из России
Комсомольская правда19:40
Аналитик Сыроваткин: санкции против российских удобрений отменили из-за риска роста цен
РИА Новости19:15
Аналитик Сыроваткин: отмена США санкций против российских удобрений – понятная и вынужденная мера
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