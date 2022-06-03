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Аналитик Сыроваткин спрогнозировал ослабление рубля из-за смягчения оборота валюты

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что не стоит сейчас продавать наличную валюту.
Lenta.ru
Скорее всего, рубль будет в течение ближайших месяцев слабеть: на подобный сценарий указывает совокупность действий ЦБ РФ и Минфина по смягчению различных защитных мер, введенных после обвала рубля в конце февраля.
ПРАЙМ
Сейчас доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-12% годовых, а валютных (доллар и евро) – около 1,5-3,0%.
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"Продавать валюту на текущих уровнях следует в том случае, если инвестор прогнозирует, что приток валюты но Мосбиржу останется стабильно высоким, импорт будет восстанавливаться очень медленно, а контроль за движением капитала сохранится", — подытожил он.
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