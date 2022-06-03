"Продавать валюту на текущих уровнях следует в том случае, если инвестор прогнозирует, что приток валюты но Мосбиржу останется стабильно высоким, импорт будет восстанавливаться очень медленно, а контроль за движением капитала сохранится", — подытожил он.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), передает РИА Новости.
Политика Владимира Зеленского по захвату и контролю власти вызывает сильное беспокойство в Германии, пишет немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на слова правительственных чиновников и комментарии экспертов.