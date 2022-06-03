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Аналитик Сыроваткин спрогнозировал ослабление рубля в течение ближайших месяцев

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что не стоит сейчас продавать наличную валюту.
Lenta.ru
В то же время Сыроваткин отметил, что на данный момент доходность однолетних рублевых банковских вкладов составляет около 11-12 процентов годовых, а валютных (доллар и евро) — около 1,5-3,0 процента.
РИА Новости
В ближайшие несколько недель возможна некоторая стабилизация рынка и консолидация валютных курсов с возобновлением снижения рубля во втором полугодии, прогнозирует эксперт.
ПРАЙМ
"Продавать валюту на текущих уровнях следует в том случае, если инвестор прогнозирует, что приток валюты но Мосбиржу останется стабильно высоким, импорт будет восстанавливаться очень медленно, а контроль за движением капитала сохранится", — подытожил он.
ПРАЙМ

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Аналитик Сыроваткин спрогнозировал ослабление рубля в ближайшие месяцы
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