Курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
По словам эксперта, рассматривая динамику платежного баланса, можно выделить перспективы сокращения поступлений валютной выручки в Россию из-за снижения физических объемов экспорта и/или цен его реализации.
Планы Норвегии ограничить экспорт электроэнергии для защиты внутреннего рынка вызвало резкую критику со стороны ее соседей, обвинивших Осло в эгоизме и расколе европейского рынка, сообщает издание Financial Times.