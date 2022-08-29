Будьте в Плюсе

Аналитик Сыроваткин спрогнозировал снижение курса рубля из-за остановки «Северного потока»

Курс рубля будет определяться динамикой платежного баланса России и запуском модифицированного бюджетного правила, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
РИА Новости
По словам эксперта, рассматривая динамику платежного баланса, можно выделить перспективы сокращения поступлений валютной выручки в Россию из-за снижения физических объемов экспорта и/или цен его реализации.
РИА Новости
Кроме того, он напомнил, что Банк России постепенно смягчает ограничения на движение капитала, хотя этот фактор пока является для рубля второстепенным.
ПРАЙМ
Эксперт также указал, что модифицированное бюджетное правило могут запустить к концу года.
РИА Новости

Подробнее о событии

Аналитик Сыроваткин спрогнозировал снижение курса рубля из-за остановки «Северного потока»
РИА Новости18:16
Эксперт Сыроваткин рассказал, что на рубль повлияют бюджетное правило и динамика платежного баланса
ПРАЙМ18:01
Показать все источники

Интересное

В Apple Watch Pro может появиться поддержка спутниковой связи, но не сразу

По данным эксперта Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman), связь со спутниками может появиться и в умных часах, в частности, одних из будущих Apple Watch Pro.
3DNewsвчера в 05:03

Стала известна настоящая фамилия Александра Серова

Люди, знавшие Александра ещё юным, говорят, что настоящая фамилия артиста — Сяров (ударение на первый слог).
R.Life18:18

FT: соседи Норвегии обвинили ее в эгоизме из-за решения ограничить экспорт энергии

Планы Норвегии ограничить экспорт электроэнергии для защиты внутреннего рынка вызвало резкую критику со стороны ее соседей, обвинивших Осло в эгоизме и расколе европейского рынка, сообщает издание Financial Times.
РИА Новости18:06

Глава СПЧ РФ предложил зачислять в школы только мигрантов, знающих русский

Глава СПЧ предложил отправлять детей, не говорящих по-русски, «на годовые подготовительные курсы по русскому языку и только после этого зачислять в общий класс».
REGNUMвчера в 13:26

Безумный культ в релизном трейлере второго дополнения Back 4 Blood

Создатели кооперативного шутера Back 4 Blood представили релизный трейлер второго дополнения под названием Children of the Worm.
Игромания.рувчера в 09:41

Президент Вучич: Сербия рассматривает возможность приобретения нефти у Ирака и Венесуэлы

Политик сообщил, что Сербия рассматривает возможность приобретения нефти у Ирака и Венесуэлы.
Lenta.ru17:48

2K подтвердила разработку новой части Mafia

Генеральный менеджер Hangar 13, создавшей Mafia III и ремейк первой «Мафии», в интервью к 20-летию оригинальной Mafia подтвердил разработку новой игры серии.
Игромания.рувчера в 12:14

Главред RT Симоньян отреагировала на угрозы «Азова» в свой адрес

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на угрозы, поступившие в ее адрес от полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Lenta.ruвчера в 14:58

Туристы из России в Европе вывели из себя жителей Польши

Российские туристы, которые проводят отпуск в европейских городах, вывели из себя жителей Польши.
Политическая Экспертизавчера в 13:35

Ударившая по Ингульскому мосту в Николаеве ракета попала на видео

На кадрах видно, как ракета ударяет по мосту, по которому в этот момент едут машины и троллейбус.
Lenta.ruвчера в 10:43