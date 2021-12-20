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Эксперт Сысоев: хранить деньги в валюте стоит при желании совершить покупки через пять лет

Хранение средств в иностранной валюте влечет за собой определенные риски, однако существуют причины, при которых конвертирование денег принесет лишь выгоду.
Экономика сегодня
"При желании осуществить покупку в ближайшие полгода переводить деньги в валюту не имеет смысла. Вероятность потери части отложенных денег по причине отличающегося курса продажи и покупки валюты больше, чем риск резкой девальвации рубля", — считает Сысоев.
РИА Новости
Сысоев убежден, что именно период в 5 лет будет оптимальным и соответствующим периодам девальвации рубля.
Banki Loans
Российские депутаты ранее внесли законопроект, предполагающий введение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. на каждого члена семьи, где воспитываются дети, информирует «Свободная пресса».
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Аналитик Сысоев: Хранить деньги в валюте стоит при желании совершать покупки через 5 лет
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Аналитик назвал ситуацию, когда деньги выгодно хранить в валюте
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