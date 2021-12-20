"При желании осуществить покупку в ближайшие полгода переводить деньги в валюту не имеет смысла. Вероятность потери части отложенных денег по причине отличающегося курса продажи и покупки валюты больше, чем риск резкой девальвации рубля", — считает Сысоев.
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет.
Обвиняемая в Белоруссии по семи статьям Уголовного кодекса россиянка София Сапега попросила президента республики Александра Лукашенко о помиловании, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на отчима девушки.