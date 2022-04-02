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Аналитик Титов заявил, что высокие цены на уголь будут держаться еще около пяти лет

Старший эксперт сектора «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов (ИЭФ) Александр Титов в беседе с радио Sputnik спрогнозировал
 динамику цен на российский уголь.
Lenta.ru
Аналитик сообщил, что природный газ европейские чиновники в последнее время называют не иначе как «энергетическим оружием России».
Lenta.ru
Титов подчеркнул, что «та ситуация, которая сейчас есть, в моменте повышает стоимость угля».
Lenta.ru
Российские производители были бы рады больше добывать и продавать, но не могут, поскольку поставки угля из России затруднены из-за проблем с логистикой, а миру уголь требуется.
ПРАЙМ

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Аналитик Титов спрогнозировал динамику цен на российский уголь на пять лет
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«Углю повезло». Эксперт предсказал динамику цен на энергоноситель
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