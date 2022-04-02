По словам Сердюковой, речь идет о военных регулярной армии Украины — офицерах, солдатах, которые "давали присягу народу Украины, которые шли сюда, в Донбасс, под лозунгами защиты от агрессора, но в итоге, находясь на боевых позициях, они сами признают, что стреляли по мирному населению, что они обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру".