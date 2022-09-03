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Аналитик Тростьянский предложил россиянам не ввозить много валюты из-за границы

Ввоз в Россию иностранной валюты ради создания "подушки безопасности" является бесперспективной идеей из-за больших комиссий и сложностей с таможней.
Газета.Ru
Заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский считает, что россиянам бессмысленно ввозить в большом количестве валюту в страну.
СпортКП
Ввоз в РФ наличной иностранной валюты физическими лицами осуществляется без ограничений, поясняет руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.
РИА Новости
Также эксперты заявили о том, что при ввозе россиянами валюты в страну в объеме меньше 10 тысяч долларов декларирования на границе не понадобится.
ТУТ НЬЮС

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Аналитик Тростьянский порекомендовал россиянам не ввозить много валюты из-за границы
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Аналитик Тростьянский посоветовал россиянам не ввозить много валюты из-за границы
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