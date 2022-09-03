Газета.RuАналитик Тростьянский предложил россиянам не ввозить много валюты из-за границыВвоз в Россию иностранной валюты ради создания "подушки безопасности" является бесперспективной идеей из-за больших комиссий и сложностей с таможней.Газета.RuЗаместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский считает, что россиянам бессмысленно ввозить в большом количестве валюту в страну.СпортКПВвоз в РФ наличной иностранной валюты физическими лицами осуществляется без ограничений, поясняет руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.РИА НовостиТакже эксперты заявили о том, что при ввозе россиянами валюты в страну в объеме меньше 10 тысяч долларов декларирования на границе не понадобится.ТУТ НЬЮСЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняСпортКПРЕН ТВИА Красная ВеснаОбщественное телевидение РоссииНародные новостиUfaTime.ruПодробнее о событииАналитик Тростьянский порекомендовал россиянам не ввозить много валюты из-за границыРЕН ТВ08:10Аналитик Тростьянский посоветовал россиянам не ввозить много валюты из-за границыРИА Новости01:13Самое цитируемоеЭксперты предостерегли россиян от ввоза в страну больших сумм «налички»Экономика сегодня04:04Не имеет смысла: эксперты дали совет желающим привезти валюту россиянамРамблер03:30Жителям России посоветовали не ввозить из-за границы крупные суммы наличной валютыФАН02:50Эксперты посоветовали россиянам не ввозить в большом количестве валютуМосковский Комсомолец02:10Эксперты рекомендовали россиянам не ввозить валюту из-за границыОреанда-Новости01:55Эксперты посоветовали россиянам не ввозить из-за рубежа большие суммы наличной валютыПРАЙМ01:02Показать ещёОценить124Поделиться