Заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский считает, что ввозить валюту нет смысла, поскольку почти любые действия с такими деньгами выльются в высокие комиссии.
Ввоз в РФ наличной иностранной валюты физическими лицами осуществляется без ограничений, поясняет руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.
Депутат Бундестага (фракция Левой партии) Мартина Реннер считает, что немецкие неонацисты, участвующие в боевых действиях на Украине, по возвращении могут представлять опасность для общественного порядка в Германии.
«Страны, граничащие с Россией, должны сделать больше всех, потому что именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия», — приводит ТАСС слова Яблоньского.