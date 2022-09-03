Заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский считает, что ввозить валюту нет смысла, поскольку почти любые действия с такими деньгами выльются в высокие комиссии.
Ввоз в РФ наличной иностранной валюты физическими лицами осуществляется без ограничений, поясняет руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея.
«В районе Константиновки Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета», — сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.