RT на русскомАналитик Турукалов допустил снижение цен на бензин в РоссииГенеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов рассказал о возможном снижении цен на топливо из-за профицита бензина в России.RT на русскомВ настоящий момент на многих нефтеперерабатывающих заводах России запасы готового к отгрузке топлива выше нормативных.РИА НовостиМасштабный профицит бензина может подтолкнуть владельцев автозаправочных станций (АЗС) если не к снижению цен, то к введению скидок, считает Турукалов.РИА НовостиПо его прогнозу, к такому способу стимулирования продаж в ближайшее время будут прибегать и независимые заправки, и крупные нефтяные компании, владеющие большими сетями АЗС.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАналитик Турукалов: автозаправки вскоре могут начать завлекать клиентов скидками на бензинРИА Новости21:15Аналитик Турукалов допустил снижение цен на бензин в РоссииRT на русском21:09Аналитик дал прогноз, что будет со стоимостью бензина на АЗСРадио Sputnik21:00Показать все источникиОценить1Поделиться