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Аналитик Турукалов допустил снижение цен на бензин в России

Генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов рассказал о возможном снижении цен на топливо из-за профицита бензина в России.
RT на русском
В настоящий момент на многих нефтеперерабатывающих заводах России запасы готового к отгрузке топлива выше нормативных.
РИА Новости
Масштабный профицит бензина может подтолкнуть владельцев автозаправочных станций (АЗС) если не к снижению цен, то к введению скидок, считает Турукалов.
РИА Новости
По его прогнозу, к такому способу стимулирования продаж в ближайшее время будут прибегать и независимые заправки, и крупные нефтяные компании, владеющие большими сетями АЗС.
РИА Новости

Подробнее о событии

Аналитик Турукалов: автозаправки вскоре могут начать завлекать клиентов скидками на бензин
РИА Новости21:15
Аналитик Турукалов допустил снижение цен на бензин в России
RT на русском21:09
Аналитик дал прогноз, что будет со стоимостью бензина на АЗС
Радио Sputnik21:00
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