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Аналитик Турукалов допустил снижение цен на бензин в России

В России наблюдается профицит топлива: на многих нефтеперерабатывающих заводах запасы готового к отгрузке бензина выше нормативных.
Радио Sputnik
Если товара более чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать.
Главный региональный
Масштабный профицит бензина может подтолкнуть владельцев автозаправочных станций (АЗС) если не к снижению цен, то к введению скидок, считает Турукалов.
РИА Новости
В марте сообщалось, что в России начали снижаться цены на бензин.
URA.Ru

Подробнее о событии

Аналитик Турукалов предрек снижение цен на бензин в России
URA.Ru22:01
Аналитик дал прогноз, что будет со стоимостью бензина на АЗС
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