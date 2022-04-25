RT на русскомАналитик Турукалов допустил снижение цен на бензин в РоссииВ России наблюдается профицит топлива: на многих нефтеперерабатывающих заводах запасы готового к отгрузке бензина выше нормативных.Радио SputnikЕсли товара более чем достаточно, то можно ожидать, что на заправочных станциях продавцы начнут активнее конкурировать.Главный региональныйМасштабный профицит бензина может подтолкнуть владельцев автозаправочных станций (АЗС) если не к снижению цен, то к введению скидок, считает Турукалов.РИА НовостиВ марте сообщалось, что в России начали снижаться цены на бензин.URA.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЯмал-МедиаГлавный региональныйПодробнее о событииАналитик Турукалов предрек снижение цен на бензин в РоссииURA.Ru22:01Аналитик дал прогноз, что будет со стоимостью бензина на АЗСРадио Sputnik21:00Самое цитируемоеЭксперт Турукалов допустил возможность введения скидок на бензин в РоссииРЕН ТВ21:49Аналитик Турукалов допустил снижение цен на бензин в РФОбщественная служба новостей21:15Аналитик Турукалов: автозаправки вскоре могут начать завлекать клиентов скидками на бензинГазета.Ru21:45Аналитик Турукалов: автозаправки вскоре могут начать завлекать клиентов скидками на бензинРИА Новости21:15Аналитик Турукалов допустил снижение цен на бензин в РоссииRT на русском21:09Показать ещёОценить58Поделиться