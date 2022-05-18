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Аналитик Тузов допустил спад доллара и евро при переходе стран на торговлю в нацвалютах

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что сейчас доллар используют повсеместно в глобальных расчетах.
Lenta.ru
За доллар торгуются все ресурсы в мире — от нефти до металлолома и золы.
ПРАЙМ
По мнению Тузова, власти США сами способствуют уходу валюты из государств.
Lenta.ru
Как сообщала ранее Общественная служба новостей, обозреватель The American Conservative Род Дреер заявил, что вмешательство в ситуацию на Украине может стать причиной заката и конца империи США.
Общественная служба новостей

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Аналитик Тузов допустил спад доллара и евро при переходе стран на торговлю в нацвалютах
Lenta.ru20:42
Эксперт Тузов: выбить почву из-под ног доллара может переход к расчетам в национальных валютах
ПРАЙМ20:03
Эксперт Тузов рассказал, что «выбьет почву из-под ног» доллара
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Эксперт Тузов: позиции доллара может подорвать переход стран на торговлю в нацвалютах
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