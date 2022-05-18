Чемпион России среди юниоров 2019 года по спортивной гимнастике Иван Куляк дисквалифицирован фондом гимнастической этики (GEF) сроком на один год за выход на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди.